Макрон: Европа должна защищать свои интересы, я не буду делегировать безопасность США

Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/ ALI HAIDER)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы не должны "навечно делегировать" свою безопасность США, а должны более широко "защищать" свои "интересы". Об этом сказал на конференции в Будапеште.

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Макрон назвал Дональда Трампа, который уже объявил о своей победе на выборах в США, "моментом истории" для европейцев.

"Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев, и это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет", – сказал французский лидер.

Donald Trump was elected by Americans to defend the interests of Americans.



The question we, as Europeans, must ask ourselves is, are we ready to defend the interests of Europeans? pic.twitter.com/VYYltBZtb4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2024

Он также отметил, что Европа сейчас стоит перед выбором: читать историю, написанную другими или написать собственную историю. По словам Макрона, у стран ЕС "есть силы" написать свою историю.

Макрон также призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны ЕС – мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США.

В тот же день 6 ноября премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что Европа должна создать свою армию на случай, если США откажутся поддерживать безопасность.

В тот же день главы Минобороны Германии и Франции обсудили последствия победы Трампа для Европы. В частности, речь шла и об обороне ЕС.

8 ноября Reuters заявило, что в ООН тревожатся из-за вероятной победы Трампа на выборах в США. В организации опасаются, что США могут сократить финансирование ООН и выйти из основных соглашений.