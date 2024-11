Макрон: Европа должна защищать свои интересы, я не буду делегировать безопасность США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы не должны "навечно делегировать" свою безопасность США, а должны более широко "защищать" свои "интересы". Об этом сказал на конференции в Будапеште.

Макрон назвал Дональда Трампа, который уже объявил о своей победе на выборах в США, "моментом истории" для европейцев.

"Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев, и это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет", – сказал французский лидер.

Donald Trump was elected by Americans to defend the interests of Americans.



The question we, as Europeans, must ask ourselves is, are we ready to defend the interests of Europeans? pic.twitter.com/VYYltBZtb4