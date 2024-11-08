Макрон: Европа должна защищать свои интересы, я не буду делегировать безопасность США
Эмманюэль Макрон (Фото: ЕРА/ ALI HAIDER)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы не должны "навечно делегировать" свою безопасность США, а должны более широко "защищать" свои "интересы". Об этом сказал на конференции в Будапеште.

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Макрон назвал Дональда Трампа, который уже объявил о своей победе на выборах в США, "моментом истории" для европейцев. 

"Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев, и это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет", – сказал французский лидер.

Он также отметил, что Европа сейчас стоит перед выбором: читать историю, написанную другими или написать собственную историю. По словам Макрона, у стран ЕС "есть силы" написать свою историю. 

Макрон также призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны ЕС – мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США. 

  • В тот же день 6 ноября премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что Европа должна создать свою армию на случай, если США откажутся поддерживать безопасность. 
  • В тот же день главы Минобороны Германии и Франции обсудили последствия победы Трампа для Европы. В частности, речь шла и об обороне ЕС.
  • 8 ноября Reuters заявило, что в ООН тревожатся из-за вероятной победы Трампа на выборах в США. В организации опасаются, что США могут сократить финансирование ООН и выйти из основных соглашений.
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