Макрон: Европа должна защищать свои интересы, я не буду делегировать безопасность США
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы не должны "навечно делегировать" свою безопасность США, а должны более широко "защищать" свои "интересы". Об этом сказал на конференции в Будапеште.
Макрон назвал Дональда Трампа, который уже объявил о своей победе на выборах в США, "моментом истории" для европейцев.
"Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев, и это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет", – сказал французский лидер.
Donald Trump was elected by Americans to defend the interests of Americans.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2024
The question we, as Europeans, must ask ourselves is, are we ready to defend the interests of Europeans? pic.twitter.com/VYYltBZtb4
Он также отметил, что Европа сейчас стоит перед выбором: читать историю, написанную другими или написать собственную историю. По словам Макрона, у стран ЕС "есть силы" написать свою историю.
Макрон также призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны ЕС – мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США.
- В тот же день 6 ноября премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что Европа должна создать свою армию на случай, если США откажутся поддерживать безопасность.
- В тот же день главы Минобороны Германии и Франции обсудили последствия победы Трампа для Европы. В частности, речь шла и об обороне ЕС.
- 8 ноября Reuters заявило, что в ООН тревожатся из-за вероятной победы Трампа на выборах в США. В организации опасаются, что США могут сократить финансирование ООН и выйти из основных соглашений.