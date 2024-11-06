В Европе говорят о необходимости создать собственную армию
Европа должна иметь собственную армию на случай, если США прекратят поддерживать безопасность на континенте. Об этом заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, передает The Telegraph.
По его словам, армия Европы должна быть совместимой с войсками НАТО и выступать "сильным и незаменимым союзником" для США. Вначале это может быть "коалиция желающих" стран ЕС, сказал Фриден.
Он также отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину стало тревожным сигналом. И если сейчас Европа не задумается об организации общей обороны, то может оказаться недостаточно сильной, когда понадобится защитить себя или соседей, сказал политик.
С 2007 года в Европе существуют боевые группы по 1500 человек каждая, но еще ни разу они не были развернуты.
"Тот факт, что это не удалось в прошлом, не должен быть для нас причиной не пытаться снова. Потому что мир, в котором мы живем, изменился, как и природа угроз", — сказал Фриден.
Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не обеспечивает Европе "необходимого уровня безопасности". Поэтому необходимо начать думать о европейской армии.
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