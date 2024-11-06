У Європі говорять щодо необхідності створити власну армію
Європа має мати власну армію на випадок, якщо США припинять підтримувати безпеку на континенті. Про це заявив прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, повідомляє The Telegraph.
За його словами, армія Європи має бути сумісною з військами НАТО і виступати "сильним та незамінним союзником" для США. Спочатку це може бути "коаліція охочих" країн ЄС, сказав Фріден.
Він також зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії до України стало тривожним сигналом. І якщо зараз Європа не замислиться про організацію спільної оборони, то може виявитися недостатньо сильною, коли доведеться захистити себе чи сусідів, сказав політик.
З 2007 року в Європі існують бойові групи по 1500 осіб, але ще жодного разу вони не були розгорнуті.
"Той факт, що це не вдалося в минулому, не має бути для нас причиною не намагатися знову. Тому що світ, у якому ми живемо, змінився, як і природа загроз", – сказав Фріден.
Він наголосив, що нинішня ситуація не забезпечує Європі "необхідного рівня безпеки". Тому необхідно почати думати про європейську армію.
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