У Європі говорять щодо необхідності створити власну армію
Люк Фріден (Фото: x.com/LucFrieden)

Європа має мати власну армію на випадок, якщо США припинять підтримувати безпеку на континенті. Про це заявив прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, повідомляє The Telegraph.

За його словами, армія Європи має бути сумісною з військами НАТО і виступати "сильним та незамінним союзником" для США. Спочатку це може бути "коаліція охочих" країн ЄС, сказав Фріден.

Він також зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії до України стало тривожним сигналом. І якщо зараз Європа не замислиться про організацію спільної оборони, то може виявитися недостатньо сильною, коли доведеться захистити себе чи сусідів, сказав політик.

З 2007 року в Європі існують бойові групи по 1500 осіб, але ще жодного разу вони не були розгорнуті.

"Той факт, що це не вдалося в минулому, не має бути для нас причиною не намагатися знову. Тому що світ, у якому ми живемо, змінився, як і природа загроз", – сказав Фріден.

Він наголосив, що нинішня ситуація не забезпечує Європі "необхідного рівня безпеки". Тому необхідно почати думати про європейську армію.

Читайте також
"Бойова міць" Росії та "невигідна" перемога. Що казав Трамп про війну: головні цитати
війнаарміяєвропа