Макрон: Європа має захищати свої інтереси, я не делегуватиму безпеку США

Емманюель Макрон (Фото: ЕРА/ALI HAIDER)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці не повинні "надовго делегувати" свою безпеку США, а мають ширше "захищати" свої "інтереси". Про це він сказав на конференції у Будапешті.

Макрон назвав Дональда Трампа, який уже оголосив про свою перемогу на виборах у США, "моментом історії" для європейців.

"Він був обраний американським народом, і він захищатиме інтереси американців, і це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет", – сказав французький лідер.

Donald Trump був витрачений на Americans на захист інтересів Americans.



The question we, as Europeans, must ask ourselves is, are we ready to defend the interests of Europeans? pic.twitter.com/VYYltBZtb4 - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2024

Він також зазначив, що Європа зараз стоїть перед вибором: читати історію, написану іншими, або написати власну історію. За словами Макрона, країни ЄС мають сили написати свою історію.

Макрон також закликав "діяти та захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи, а країни ЄС – мислити "як незалежна держава" та повернути контроль, припинивши делегувати захист США.

Того самого дня 6 листопада прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що Європа має створити свою армію на випадок, якщо США відмовляться підтримувати безпеку.

У той самий день глави Міноборони Німеччини та Франції обговорили наслідки перемоги Трампа для Європи. Зокрема, йшлося і про оборону ЄС.

8 листопада Reuters заявило, що в ООН занепокоєні через ймовірну перемогу Трампа на виборах у США. В організації побоюються, що США можуть скоротити фінансування ООН та вийти з основних угод.