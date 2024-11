Макрон: Європа має захищати свої інтереси, я не делегуватиму безпеку США

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці не повинні "надовго делегувати" свою безпеку США, а мають ширше "захищати" свої "інтереси". Про це він сказав на конференції у Будапешті.

Макрон назвав Дональда Трампа, який уже оголосив про свою перемогу на виборах у США, "моментом історії" для європейців.

"Він був обраний американським народом, і він захищатиме інтереси американців, і це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет", – сказав французький лідер.

