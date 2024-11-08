Макрон: Європа має захищати свої інтереси, я не делегуватиму безпеку США
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці не повинні "надовго делегувати" свою безпеку США, а мають ширше "захищати" свої "інтереси". Про це він сказав на конференції у Будапешті.
Макрон назвав Дональда Трампа, який уже оголосив про свою перемогу на виборах у США, "моментом історії" для європейців.
"Він був обраний американським народом, і він захищатиме інтереси американців, і це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет", – сказав французький лідер.
Donald Trump був витрачений на Americans на захист інтересів Americans.- Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2024
The question we, as Europeans, must ask ourselves is, are we ready to defend the interests of Europeans? pic.twitter.com/VYYltBZtb4
Він також зазначив, що Європа зараз стоїть перед вибором: читати історію, написану іншими, або написати власну історію. За словами Макрона, країни ЄС мають сили написати свою історію.
Макрон також закликав "діяти та захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи, а країни ЄС – мислити "як незалежна держава" та повернути контроль, припинивши делегувати захист США.
- Того самого дня 6 листопада прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що Європа має створити свою армію на випадок, якщо США відмовляться підтримувати безпеку.
- У той самий день глави Міноборони Німеччини та Франції обговорили наслідки перемоги Трампа для Європи. Зокрема, йшлося і про оборону ЄС.
- 8 листопада Reuters заявило, що в ООН занепокоєні через ймовірну перемогу Трампа на виборах у США. В організації побоюються, що США можуть скоротити фінансування ООН та вийти з основних угод.