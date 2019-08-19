Путин поделился с Макроном впечатлением о контактах с Зеленским

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил "осторожный оптимизм" в отношении Украины после контактов с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает в Twitter AFP news agency.
Президент Франции заявил, что в ближайшие недели будет добиваться четырехстороннего саммита по Украине.
Также сообщается, что Макрон сказал о "реальной возможности" для мира в Украине.
Сегодня Путин прибыл с однодневным визитом во Францию на встречу с Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Украине.
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