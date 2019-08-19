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Путин поделился с Макроном впечатлением о контактах с Зеленским

Путин поделился с Макроном впечатлением о контактах с Зеленским - Фото
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
19.08.2019, 19:18

Президент Франции хочет встречи нормандской четверки в ближайшие недели

Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразил "осторожный оптимизм" в отношении Украины после контактов с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает в Twitter AFP news agency.

Президент Франции заявил, что в ближайшие недели будет добиваться четырехстороннего саммита по Украине.

Также сообщается, что Макрон сказал о "реальной возможности" для мира в Украине.

Сегодня Путин прибыл с однодневным визитом во Францию на встречу с Макроном, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

  • 6 августа Зеленский обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту РФ с призывом как можно скорее возобновить переговоры в Нормандском формате.

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владимир путин эмманюэль макрон нормандский формат
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