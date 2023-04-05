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Макрон: Китай может сыграть главную роль в войне. Любой, кто помогает России — соучастник

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2023, 16:12
Макрон: Китай может сыграть главную роль в войне. Любой, кто помогает России — соучастник - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Китай может сыграть "главную роль" в войне РФ против Украины, а любой, кто помогает Москве, становится ее соучастником в агрессии. Об этом он заявил во время выступления в Пекине, цитирует его The Guardian.

По его словам, любой, кто поддерживает Россию в войне против Украины, является ее сообщником и соучастником. 

Он отметил, что западные союзники Украины решили помочь ей как жертве агрессии.

"Мы также четко дали понять, что любой, кто помогает агрессору, будет сообщником в нарушении международного права. Китай может сыграть главную роль в войне из-за тесных отношений с Россией", — сказал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что поддержание контактов с Китаем имеет важное значение, а Москве нельзя позволить вести эксклюзивный диалог с Пекином.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Макрон и Байден хотят привлечь Китай к ускорению завершения войны России против Украины

Дмитро Гриниченко
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Китай война переговоры франция эмманюэль макрон
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