Макрон: Китай может сыграть главную роль в войне. Любой, кто помогает России — соучастник
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Китай может сыграть "главную роль" в войне РФ против Украины, а любой, кто помогает Москве, становится ее соучастником в агрессии. Об этом он заявил во время выступления в Пекине, цитирует его The Guardian.
По его словам, любой, кто поддерживает Россию в войне против Украины, является ее сообщником и соучастником.
Он отметил, что западные союзники Украины решили помочь ей как жертве агрессии.
"Мы также четко дали понять, что любой, кто помогает агрессору, будет сообщником в нарушении международного права. Китай может сыграть главную роль в войне из-за тесных отношений с Россией", — сказал Макрон.
Французский лидер подчеркнул, что поддержание контактов с Китаем имеет важное значение, а Москве нельзя позволить вести эксклюзивный диалог с Пекином.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
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- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
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