Макрон о теракте в Подмосковье: Обвинять Украину было бы цинично и контрпродуктивно

Французский лидер считает, что это контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон утверждает, что вся информация, которая имеется у страны, указывает на то, что теракт в Crocus City Hall в Подмосковье был совершен группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ), а потому было бы "цинично и контрпродуктивно" пытаться обвинить Украину. Об этом заявило агентство Reuters.

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"Ответственность за это нападение взяло на себя "Исламское государство", и информация, которая есть у нас, у наших (разведывательных) служб, а также у наших основных партнеров, указывает на то, что это действительно было подразделение "Исламского государства", которое спровоцировало это нападение", – отметил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что было бы "цинично и контрпродуктивно" со стороны России обвинить в теракте Украину.

"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обернуть его против Украины", – добавил он.

Сегодня Макрон также заявил, что террористическая группировка ИГИЛ, которая "взяла на себя ответственность" за массовый расстрел людей в российском Подмосковье 22 марта, пыталась устроить атаки в его стране.

Вечером 22 марта в "Крокусе" перед концертом группы "Пикник" началась стрельба, возник пожар. В результате теракта десятки человек погибли и получили ранения. Несмотря на то, что ответственность за него взяла ИГИЛ, россияне начали искать в теракте украинский след. Российский диктатор Путин заявил, что террористы якобы собирались бежать в Украину.

Министерство иностранных дел отвергло обвинения Кремля в причастности Украины к теракту. В ведомстве напомнили о "рязанском сахаре" – терактах 1999 года, спланированных российскими спецслужбами внутри России.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского диктатора, сказав, что в тот день молчал и придумывал, как привязать теракт к Украине.

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