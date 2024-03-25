Макрон про теракт у Підмосков'ї: Звинувачувати Україну було б цинічно і контрпродуктивно

Французький лідер вважає, що це контрпродуктивно для самої Росії та безпеки її громадян

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон стверджує, що вся інформація, яка наявна в країни, вказує на те, що теракт у Crocus City Hall у Підмосков’ї було скоєно угрупуванням "Ісламська держава" (ІДІЛ), а тому було б "цинічно і контрпродуктивно" намагатися звинуватити Україну. Про це заявило агентство Reuters.

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"Відповідальність за цей напад узяла на себе "Ісламська держава", і інформація, яка є у нас, у наших (розвідувальних) служб, а також у наших основних партнерів, вказує на те, що це дійсно був підрозділ "Ісламської держави", який спровокував цей напад", – зазначив французький лідер.

Макрон підкреслив, що було б "цинічно і контрпродуктивно" з боку Росії звинуватити в теракті Україну.

"Я думаю, що було б цинічно і контрпродуктивно для самої Росії і безпеки її громадян використати цей контекст, щоб спробувати обернути його проти України", – додав він.

Сьогодні Макрон також заявив, що терористичне угруповання ІДІЛ, яке "взяло на себе відповідальність" за масовий розстріл людей у російському Підмосков'ї 22 березня, намагалося влаштувати атаки в його країні.

Увечері 22 березня у "Крокусі" перед концертом гурту "Пікнік" почалася стрілянина, виникла пожежа. Внаслідок теракту десятки людей загинули та отримали поранення. Попри те, що відповідальність за нього взяла на себе ІДІЛ, росіяни почали шукати у теракті український слід. Російський диктатор Путін заявив, що терористи нібито збиралися тікати до України.

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Кремля у причетності України до теракту. У відомстві нагадали про "рязанський цукор" – теракти 1999 року, сплановані російськими спецслужбами всередині Росії.

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова російського диктатора, сказавши, що той день мовчав і вигадував, як прив'язати теракт до України.

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