Макрон отложил визит в Украину из-за ракетного удара по Одессе – Reuters

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Украину в ближайшие недели. Ожидалось, что французский лидер посетит Украину в начале марта, однако визит отложили после того, как российская ракета ударила по портовой инфраструктуре Одессы, когда в тот момент всего в сотне метров от места атаки находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в Елисейском дворце и среди дипломатов.

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Сначала Макрон планировал посетить Украину в феврале для подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Однако Зеленский 16 февраля приехал в Париж, чтобы заключить соглашение о безопасности между Украиной и Францией.

Затем, как отметил один из собеседников, визит Макрона был запланирован на начало марта, но его снова отложили после того, как в Одессе российская ракета попала в инфраструктуру порта в нескольких сотнях метров от президента Украины и премьер-министра Греции. По информации собеседника, Макрон также планировал посетить Одессу.

"Главы двух государств договорились оставаться в тесном контакте, в частности о визите Макрона в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", – сообщили в резиденции французского президента после состоявшегося 10 марта телефонного разговора двух лидеров.

Два собеседника среди дипломатов сообщили Reuters, что президент Франции также рассматривает возможность, чтобы главы других западных государств присоединились к Макрону и таким образом продемонстрировать единство между союзниками и солидарность с Украиной.

6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе, когда Зеленский находился там с премьером Греции Мицотакисом.

В тот же день канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ракета упала в 500 метрах от украинского лидера и Мицотакиса.

На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносили по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.

Заместитель руководителя ОП Жовква считает, что нельзя исключать версию, что российский ракетный удар по Одессе 6 марта был нацелен на президента Зеленского и премьера Греции.

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