Макрон отложил визит в Украину из-за ракетного удара по Одессе – Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Украину в ближайшие недели. Ожидалось, что французский лидер посетит Украину в начале марта, однако визит отложили после того, как российская ракета ударила по портовой инфраструктуре Одессы, когда в тот момент всего в сотне метров от места атаки находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных собеседников в Елисейском дворце и среди дипломатов.
Сначала Макрон планировал посетить Украину в феврале для подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Однако Зеленский 16 февраля приехал в Париж, чтобы заключить соглашение о безопасности между Украиной и Францией.
Затем, как отметил один из собеседников, визит Макрона был запланирован на начало марта, но его снова отложили после того, как в Одессе российская ракета попала в инфраструктуру порта в нескольких сотнях метров от президента Украины и премьер-министра Греции. По информации собеседника, Макрон также планировал посетить Одессу.
"Главы двух государств договорились оставаться в тесном контакте, в частности о визите Макрона в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", – сообщили в резиденции французского президента после состоявшегося 10 марта телефонного разговора двух лидеров.
Два собеседника среди дипломатов сообщили Reuters, что президент Франции также рассматривает возможность, чтобы главы других западных государств присоединились к Макрону и таким образом продемонстрировать единство между союзниками и солидарность с Украиной.
- 6 марта Россия нанесла ракетный удар по Одессе, когда Зеленский находился там с премьером Греции Мицотакисом.
- В тот же день канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что ракета упала в 500 метрах от украинского лидера и Мицотакиса.
- На совместной пресс-конференции украинский лидер заявил о погибших и раненых, а Мицотакис рассказал, что взрыв произошел неподалеку от них. Удар наносили по портовой инфраструктуре, погибли пять человек.
- Заместитель руководителя ОП Жовква считает, что нельзя исключать версию, что российский ракетный удар по Одессе 6 марта был нацелен на президента Зеленского и премьера Греции.
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