Макрон відклав візит до України через ракетний удар по Одесі – Reuters

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон приїде до України найближчими тижнями. Очікувалося, що французький лідер відвідає Україну на початку березня, однак візит відклали після того, як російська ракета вдарила по портовій інфраструктурі Одеси, коли в той момент всього за сотні метрів від місця атаки перебували президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кірьякос Міцотакіс. Про це пише Reuters з посиланням на неназваних співрозмовників в Єлисейському палаці та серед дипломатів.

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Спочатку Макрон планував відвідати Україну в лютому для підписання безпекової угоди. Однак Зеленський 16 лютого приїхав до Парижа, щоб укласти безпекову угоду між Україною і Францією.

Потім, як зазначив один зі співрозмовників, візит Макрона був запланований на початок березня, але його знову відклали після того, як в Одесі російська ракета влучила в інфраструктуру порту за декілька сотень метрів від президента України та прем’єр-міністра Греції. За інформацією співрозмовника, Макрон також планував відвідати Одесу.

"Глави двох держав домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту Макрона в Україну, який має відбутися найближчими тижнями", – повідомили в резиденції французького президента після телефонної розмови двох лідерів, яка відбулася 10 березня.

Двоє співрозмовників серед дипломатів повідомили Reuters, що президент Франції також розглядає можливість, щоб глави інших західних держав приєдналися до Макрона і таким чином продемонструвати єдність між союзниками та солідарність з Україною.

6 березня Росія завдала ракетного удару по Одесі, коли Зеленський перебував там з прем'єром Греції Міцотакісом.

Того ж дня канал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що ракета ворога впала за 500 метрів від українського лідера та Міцотакіса.

На спільній пресконференції український лідер заявив про загиблих та поранених, а Міцотакіс розповів, що вибух стався неподалік від них. Удару завдавали по портовій інфраструктурі, загинули п'ятеро осіб.

Заступник керівника ОП Жовква вважає, що не можна виключати версію, що російський ракетний удар по Одесі 6 березня був націлений на президента Зеленського та грецького прем'єра.

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