Макрон отреагировал на арест Дурова: говорит, решение не политическое
Арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования и не является политическим решением. Об этом написал французский лидер Эмманюэль Макрон в X (экс-Twitter).
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"Арест президента Telegram на территории Франции состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не политическое решение. Решение принимать судьям", – написал Макрон.
Он отметил: в правовом государстве, в соцсетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в установленных законом пределах, чтобы защитить граждан и уважать их основные права.
Выполнение закона должна обеспечивать полностью независимую систему правосудия, написал президент Франции.
Представитель французской полиции сообщил агентству Reuters, что Дурова обвиняют в "пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram".
Ранее, 25 августа, в Telegram заявили, что платформа придерживается законов Европейского Союза, а предпринимателю "нечего скрывать".
- Вечером 24 августа 2024 года во французском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.
- Французский канал TF1 со ссылкой на свои источники отмечал, что бизнесмену могут выдвинуть подозрение в участии в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях из-за недостаточной модерации контента в мессенджере.
- Утром 26 августа AFP со ссылкой на источники сообщило, что суд в Париже продлил срок содержания под стражей Дурова на 48 часов.
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