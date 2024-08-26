Макрон отреагировал на арест Дурова: говорит, решение не политическое

Спикер французской полиции заявил, что Дурова обвиняют в "пассивности" в отношении преступлений, совершаемых в мессенджере

Эммануэль Макрон (Фото: Aurelian Morissard / EPA)

Арест основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова во Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования и не является политическим решением. Об этом написал французский лидер Эмманюэль Макрон в X (экс-Twitter).

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"Арест президента Telegram на территории Франции состоялся в рамках продолжающегося судебного расследования. Это никоим образом не политическое решение. Решение принимать судьям", – написал Макрон.

Он отметил: в правовом государстве, в соцсетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в установленных законом пределах, чтобы защитить граждан и уважать их основные права.

Выполнение закона должна обеспечивать полностью независимую систему правосудия, написал президент Франции.

Представитель французской полиции сообщил агентству Reuters, что Дурова обвиняют в "пассивности в отношении кибер- и финансовых преступлений, совершаемых на платформе Telegram".

Ранее, 25 августа, в Telegram заявили, что платформа придерживается законов Европейского Союза, а предпринимателю "нечего скрывать".

Вечером 24 августа 2024 года во французском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.

Французский канал TF1 со ссылкой на свои источники отмечал, что бизнесмену могут выдвинуть подозрение в участии в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях из-за недостаточной модерации контента в мессенджере.

Утром 26 августа AFP со ссылкой на источники сообщило, что суд в Париже продлил срок содержания под стражей Дурова на 48 часов.

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