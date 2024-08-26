Макрон відреагував на арешт Дурова: каже, рішення не політичне

Речник французької поліції заявив, що Дурова звинувачують у "пасивності" щодо злочинів, які здійснюються у месенджері

Еммануель Макрон (Фото: Aurelian Morissard / EPA)

Арешт засновника й генерального директора Telegram Павла Дурова у Франції відбувся у межах триваючого судового розслідування та не є політичним рішенням. Про це написав французький лідер Емманюель Макрон в X (екс-Twitter).

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"Арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Рішення ухвалювати суддям", – написав Макрон.

Він зазначив: у правовій державі, у соцмережах як і в реальному житті свободи реалізуються у встановлених законом межах, аби захистити громадян та поважати їхні основні права.

Виконання закону ж має забезпечувати система правосуддя, що є повністю незалежною, написав президент Франції.

Речник французької поліції повідомив агентству Reuters, що Дурова звинувачують у "пасивності щодо кібер- та фінансових злочинів, що здійснюються на платформі Telegram".

Раніше, 25 серпня, у Telegram заявили, що, платформа дотримується законів Європейського Союзу, а підприємець "не має чого приховувати".

Увечері 24 серпня 2024 року у французькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.

Французький канал TF1 з посиланням на свої джерела зазначав, що бізнесмену можуть висунути підозру в участі у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах через недостатню модерацію контенту у месенджері.

Вранці 26 серпня AFP з посиланням на джерела повідомило, що суд у Парижі продовжив термін тримання під вартою Дурова на 48 годин.

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