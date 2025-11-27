Макрон рассказал о новой добровольной службе в армии: к 2030 году ждут 10 000 солдат

Служба для 18-19 летних граждан будет длиться 10 месяцев и для этого из бюджета выделят свыше 2 млрд евро

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании новой добровольной военной службы, которая начнет работу к середине 2026 года. Это поможет стране реагировать на "растущие угрозы", передает Reuters.

По словам Макрона, добровольная служба сроком 10 месяцев будет доступна для всех желающих 18 и 19 лет. Им будут выплачивать пособие, а на финансирование программы предусмотрено 2 млрд евро.

В 2026 году Франция надеется привлечь к службе в армии 3000 человек, а к 2030 году – увеличить число солдат до 10 000.

"Франция не может не реагировать. Моя цель – к 2036 году достичь численности молодежи в 50 000 человек, в зависимости от меняющихся угроз", – сказал Макрон.

После окончания 10-месячной службы участники программы смогут остаться в вооруженных силах, стать резервистами или интегрироваться в гражданскую жизнь.

Обязательная воинская повинность не имеет смысла для нынешних нужд Франции, считает президент и поддерживает ее отмену в 1996 году.

"Мы не можем вернуться к призыву. Эта гибридная модель армии отвечает грядущим угрозам и рискам, объединяя молодежь, которая проходит национальную службу, резервистов и действующую армию", – резюмировал он.

Помощник Макрона сообщил, что к 2030 году Франция намерена обеспечить резерв 100 000 человек, а сейчас он составляет только 47 000. Планируется, что общая численность французской армии к 2030 году составит около 210 000 человек.