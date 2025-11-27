Макрон розповів про нову добровільну службу в армії: до 2030 року чекають 10 000 солдатів

Служба для 18-19 річних громадян триватиме 10 місяців і для цього з бюджету виділять понад 2 млрд євро

Емманюель Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення нової добровільної військової служби, яка почне роботу до середини 2026 року. Це допоможе країні реагувати на "зростаючі загрози", передає Reuters.

За словами Макрона, добровільна служба терміном 10 місяців буде доступна для всіх охочих 18 і 19 років. Їм виплачуватимуть допомогу, а на фінансування програми передбачено 2 млрд євро.

У 2026 році Франція сподівається залучити до служби в армії 3000 осіб, а до 2030 року – збільшити кількість солдатів до 10 000.

"Франція не може не реагувати. Моя мета – до 2036 року досягти чисельності молоді в 50 000 осіб, залежно від мінливих загроз", – сказав Макрон.

Після закінчення 10-місячної служби учасники програми зможуть залишитися в збройних силах, стати резервістами або інтегруватися в цивільне життя.

Обов'язкова військова повинність не має сенсу для нинішніх потреб Франції, вважає президент і підтримує її скасування 1996 року.

"Ми не можемо повернутися до призову. Ця гібридна модель армії відповідає прийдешнім загрозам і ризикам, об'єднуючи молодь, яка проходить національну службу, резервістів і діючу армію", – резюмував він.

Помічник Макрона повідомив, що до 2030 року Франція має намір забезпечити резерв 100 000 осіб, а зараз він становить лише 47 000. Планується, що загальна чисельність французької армії до 2030 року становитиме близько 210 000 осіб.