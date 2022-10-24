Макрон заявил, что война в Украине "не должна заставить забыть о других конфликтах"
24.10.2022, 10:21
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война России против Украины не должна заставить забыть о других конфликтах. Об этом он сообщил на брифинге в ходе визита в Италию.
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По его словам, война в Украине "не должна заставить нас забыть о других".
Он упомянул Азербайджан и Армению, Сирию, Ирак, Африку, а также Ближний и Средний Восток.
Недавно Макрон сказал, что Украина должна сама определить, когда наступит момент для переговоров с Россией, а союзники тем временем продолжат вводить санкции против РФ и оказывать Украине военную помощь.
- Ранее Макрон заявил, что если диктатор Беларуси Александр Лукашенко решит напрямую вступить в войну России против Украины, то он сделает это вопреки воле беларуского народа.
- Он сказал, что возможный тактический ядерный удар России по Украине не потребует ядерного ответа со стороны Франции.
- Президент Франции сообщил, что, "очевидно", продолжит общаться с российским диктатором Владимиром Путиным.
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