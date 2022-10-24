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Макрон заявил, что война в Украине "не должна заставить забыть о других конфликтах"

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 10:21
Макрон заявил, что война в Украине
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что война России против Украины не должна заставить забыть о других конфликтах. Об этом он сообщил на брифинге в ходе визита в Италию.

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По его словам, война в Украине "не должна заставить нас забыть о других".

Он упомянул Азербайджан и Армению, Сирию, Ирак, Африку, а также Ближний и Средний Восток. 

Недавно Макрон сказал, что Украина должна сама определить, когда наступит момент для переговоров с Россией, а союзники тем временем продолжат вводить санкции против РФ и оказывать Украине военную помощь.

Читайте также: Макрон заявил, что цели войны — возвращение границ 1991 года. О Крыме ответил уклончиво

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война эмманюэль макрон
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