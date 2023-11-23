Маляр заявила, что сейчас нет дефицита информации, как было в первые дни вторжения

Экс-замминистра обороны Анна Маляр заявила, что сейчас у украинского общества есть вся информация о войне, чего не было в первые недели большой войны. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

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По словам Маляр, сегодня в социальных сетях можно найти всю информацию и даже ту, которую снимают военные на тактическом уровне.

"Вот такие подробности, которые даже нельзя показывать - они есть и часто их сами военные на тактическом уровне снимают и выкладывают то, что нельзя выкладывать. Они передают и журналистам, все это есть", - отметила Маляр.

Она подчеркнула, что в эфиры выходят не только официальные спикеры оперативно-стратегических группировок войск, но и бойцы, рассказывающие о происходящем на фронте.

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Она подчеркнула, что дефицита информации, как был в первые недели, нет, потому что тогда была "другая ситуация, когда у нас не было фото с войны".

"Вот сейчас никто не хочет просто математику обычную посчитать. У Вооруженных Сил около 20 официальных страниц в разных, такой, что под миллион [подписчиков]. Кроме того, есть очень много страниц бригад, в которых за 100 000 подписчиков – там ежедневно льется фото, видео с фронта, о бойцах. Вот когда мы посчитали вместе все эти ресурсы, все ресурсы Минобороны, у нас в день у всех вместе 10 млн просмотров информации с фронта", – резюмировала Маляр.

21 ноября 2023 года WSJ опубликовал статью со свидетельствами украинских военных, что в районе Авдеевки россияне идут в атаки "как зомби", но эта тактика дает результаты из-за численного преимущества.

23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что на этом направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия к востоку от Новобахмутовки, к северу от Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и вызывают у оккупантов значительные потери, отметили военные.

направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, без успеха вели наступательные действия к востоку от Новобахмутовки, к северу от Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 30 атак. Защитники стойко держат оборону и вызывают у оккупантов значительные потери, отметили военные. Также в результате одной из атак украинских морских дронов на базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму погиб командир десантного корабля Денис Никитин.

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