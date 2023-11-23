Атаки морських дронів на Крим. Росіяни пишуть про загибель командира десантного корабля — фото
23.11.2023, 17:39
Денис Нікітін (Фото: ресурс окупантів)
Внаслідок однієї з атак українських морських дронів на базу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму загинув командир десантного корабля Денис Нікітін. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.
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Росіяни пишуть, що українські морські дрони вночі атакували базу ЧФ РФ в одному з прибережних селищ Криму — там були десантні катери, одним з яких командував Нікітін.
Окупанти заявляють, що він загинув, "рятуючи свій корабель від дрона". Нікітін мав звання старшого мічмана (аналог старшого прапорщика на флоті).
Загарбник народився 1981 року в Ужурі Красноярського краю, закінчив навчальний заклад і був призваний на строкову службу у Чорноморському флоті. Потім відучився на мічмана, служив на різних посадах на Новоросійській військово-морській базі.
Його поховали у Новоросійську.
Раніше ГУР повідомило про нічну операцію українських сил, внаслідок якої було вражено десантні кораблі окупантів. Також розвідка показала відео операції з надводних дронів.
- 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.
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- 6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.
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