Атаки морських дронів на Крим. Росіяни пишуть про загибель командира десантного корабля — фото

Внаслідок однієї з атак українських морських дронів на базу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму загинув командир десантного корабля Денис Нікітін. Про це повідомили російські пропагандистські ресурси.

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Росіяни пишуть, що українські морські дрони вночі атакували базу ЧФ РФ в одному з прибережних селищ Криму — там були десантні катери, одним з яких командував Нікітін.

Окупанти заявляють, що він загинув, "рятуючи свій корабель від дрона". Нікітін мав звання старшого мічмана (аналог старшого прапорщика на флоті).

Загарбник народився 1981 року в Ужурі Красноярського краю, закінчив навчальний заклад і був призваний на строкову службу у Чорноморському флоті. Потім відучився на мічмана, служив на різних посадах на Новоросійській військово-морській базі.

Його поховали у Новоросійську.

Раніше ГУР повідомило про нічну операцію українських сил, внаслідок якої було вражено десантні кораблі окупантів. Також розвідка показала відео операції з надводних дронів.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із новітніх кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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