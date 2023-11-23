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Атаки морских дронов на Крым. Россияне пишут о гибели командира десантного корабля — фото

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 17:39
Атаки морских дронов на Крым. Россияне пишут о гибели командира десантного корабля — фото - Фото
Денис Никитин (Фото: ресурс оккупантов)

В результате одной из атак украинских морских дронов на базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму погиб командир десантного корабля Денис Никитин. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

Россияне пишут, что украинские морские дроны ночью атаковали базу ЧФ РФ в одном из прибрежных поселков Крыма — там находились десантные катера, одним из которых командовал Никитин.
Оккупанты заявляют, что он погиб, якобы "спасая свой корабль от дрона". Никитин имел звание старшого мичмана (аналог старшего прапорщика на флоте).
Захватчик родился в 1981 году в Ужуре Красноярского края, окончил учебное заведение и был призван на срочную службу в Черноморском флоте. Затем отучился на мичмана, служил на различных должностях на Новороссийской военно-морской базе. 
Его похоронили в Новороссийске.

Ранее ГУР сообщило о ночной операции украинских сил, в результате которой были поражены десантные корабли оккупантов. Также разведка показала видео операции с надводных дронов.

  • 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил нанесла удар по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи.
  • На следующий день командующий Воздушными силами Николай Олещук официально подтвердил, что там был поражен один из новейших кораблей Черноморского флота России.
  • 6 ноября Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило поражение российского ракетоносителя "Аскольд" в Керчи во временно оккупированном Крыму. 

Смотрите также: Новые разведданные ГУР: Пораженные в Крыму десантные катера россиян пошли на дно – фото

Дмитрий Гриниченко
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