Атаки морских дронов на Крым. Россияне пишут о гибели командира десантного корабля — фото

В результате одной из атак украинских морских дронов на базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Крыму погиб командир десантного корабля Денис Никитин. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.

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Россияне пишут, что украинские морские дроны ночью атаковали базу ЧФ РФ в одном из прибрежных поселков Крыма — там находились десантные катера, одним из которых командовал Никитин.

Оккупанты заявляют, что он погиб, якобы "спасая свой корабль от дрона". Никитин имел звание старшого мичмана (аналог старшего прапорщика на флоте).

Захватчик родился в 1981 году в Ужуре Красноярского края, окончил учебное заведение и был призван на срочную службу в Черноморском флоте. Затем отучился на мичмана, служил на различных должностях на Новороссийской военно-морской базе.

Его похоронили в Новороссийске.

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