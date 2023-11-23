"Про війну є все": Маляр заявила, що зараз немає дефіциту інформації, як було у перші дні вторгнення

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наразі в українського суспільства є вся інформація про війну, чого не було в перші тижні великої війни. Про це вона повідомила в інтерв'ю LIGA.net.

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За словами Маляр, сьогодні у соціальних мережах можна знайти всю інформацію й навіть ту, яку знімають військові на тактичному рівні.

"От такі подробиці, які навіть не можна показувати – вони є й часто їх самі військові на тактичному рівні знімають й викладають те, що не можна викладати. Вони передають і журналістам, все це є", – зауважила вона.

Вона зазначила, що в етери виходять не тільки офіційні спікери оперативно-стратегічних угруповань військ, але й бійці, які розповідають, що відбувається на фронті.

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Вона наголосила, що дефіциту інформації, як був у перші тижні, немає, бо тоді була "інша ситуація, коли у нас не було фото з війни".

"От зараз ніхто не хоче просто математику звичайну порахувати. У Збройних Сил близько 20 офіційних сторінок у різних, такий, що під мільйон [підписників]. Крім того, є дуже багато сторінок бригад, в яких за 100 000 підписників – там щодня ллється фото, відео з фронту, про бійців. От коли ми порахували разом всі ці ресурси, всі ресурси Міноборони, у нас у день у всіх разом 10 млн переглядів інформації з фронту", – резюмувала Маляр.

21 листопада 2023 року WSJ опублікував статтю зі свідченнями українських військових, що в районі Авдіївки росіяни йдуть в атаки "як зомбі", але ця тактика дає результати через чисельну перевагу.

23 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що на цьому напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та викликають в окупантів значні втрати, зазначили військові.

напрямку окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку, без успіху вели наступальні дії на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак. Захисники стійко тримають оборону та викликають в окупантів значні втрати, зазначили військові. Також внаслідок однієї з атак українських морських дронів на базу Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Криму загинув командир десантного корабля Денис Нікітін.

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