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Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит

24.12.2020, 14:12
Манипуляция опросом Деминициатив: Офис президента исправил новость, противоречий не видит - Фото
Кирилл Тимошенко (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Офис президента исправил информацию о соцопросе фонда Демократические инициативы по программе Большое строительство после критики со стороны социологов.

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Ранее в новости на сайте президента говорилось, что в опросе Деминициатив 93% назвали строительную программу президента Владимира Зеленского главным позитивным событием прошедшего года. Теперь там указана уточненная формулировка из опроса: "программу Большое строительство назвали событием года 11,3% опрошенных, из них 93% оценили его как позитивное".

В комментарии, предоставленном LIGA.net пресс-службой ОП, замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что и в опросах группы Рейтинг и КМИС, и в опросе Деминициатив большинство украинцев поддерживает инфраструктурные инициативы.

"Результаты подтверждают, что Большое строительство вошло в ТОП-5 событий года (учитывались как негативные, так и позитивные события). И именно президентская программа была определена украинцами как наиболее позитивное событие года. Не вижу никаких противоречий", – заявил Тимошенко.

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Денис Юдин, Юрий Смирнов
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