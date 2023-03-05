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"Марьинки больше нет". ОП показал фото уничтоженного россиянами пригорода Донецка

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 09:42
Фото: ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Марьинки больше не существует. Об этом он написал в Telegram, опубликовав фотографию разрушенного города, в котором раньше проживали около 10 000 человек.

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"Марьинка. Ее больше нет. Так выглядят последствия деятельности террористической России. Они мало чем отличаются от ИГИЛ", – заявил он.

Ермак заявил, что до прихода "русского мира" Марьинка жила и процветала, и пообещал, что Украина сделает все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в ее уничтожении.

"Какой должна быть расплата россиян за Марьинку и другие украинские города? За преступления и убийства? Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр русской истории, включая времена Второй мировой. Репарация. Демилитаризация. Крах режима", – заявил он.

Марьинка и окрестности – одна из самых горячих точек на фронте. Оккупанты систематически обстреливают населенный пункт и ведут наступательные действия, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

В ноябре украинские правоохранители сообщили, что эвакуировали 100% гражданского населения из прифронтового города.

Андрій Водяний
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Донецкая область война Марьинка андрей ермак
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