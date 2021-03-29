Маркив: В Италии обжаловали оправдательный приговор по моему делу

Военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив заявил, что сторона обвинения по его делу подала кассационную жалобу на решение суда, которым он был оправдан. Об этом нацгвардеец сообщил во время презентации исследования "Битва нарративов: дезинформация Кремля по делу Виталия Маркива в Италии", передает Укринформ.

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"Влияние этого дела еще ощущается, и будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена ​​окончательная точка. Вообще такие вещи в голове не укладывались – что это действительно происходит со мной. Поэтому, безусловно, это оставило свой след. Знаю, что сторона обвинения уже обратилась в кассационный суд, поэтому эта история пока не закончена", – рассказал Маркив.

24 мая 2014 года под Славянском погибли итальянский фотограф Андреа Рокелли и его переводчик, россиянин Андрей Миронов. В причастности к их гибели был обвинен Маркив, имеющий итальянское гражданство.

12 июля 2019 года суд города Павия в Италии приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы. Издание NYT написало, что итальянский суд использовал материалы российской пропаганды. Была подана апелляция на приговор.

3 ноября Апелляционный суд Милана оправдал Маркива. На следующий день он вернулся в Украину.

11 декабря Маркива заочно арестовали в России. В МВД Украины назвали это признанием РФ в причастности к фальсификации дела нацгвардейца.

Наталия Медведева

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