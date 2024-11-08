Медиазона: В Россию на "обучение" прибыло рекордное количество северокорейцев

С июля по сентябрь 2024 3765 северокорейцев приехали в Россию "учиться", что больше, чем за весь 2019 год (3200 человек)

Лидер КНДР Ким Чен Ын и его войска (Фото: ЕРА)

С июля по сентябрь 2024 года в Россию приехало рекордное количество северокорейцев, указавших "обучение" целью поездки. На это обратило внимание российское оппозиционное издание Медиазона, ссылаясь на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

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По данным российских пограничников, 3765 северокорейцев с июля по сентябрь приехали в Россию "учиться". Для сравнения, за весь подробный 2019 год учащихся было всего 3200 человек, пишут журналисты.

Издание отмечает, что количество студенческих мест для граждан Северной Кореи в российских университетах остается ограниченным. Так, в апреле 2024 года российское министерство образования сообщило, что в стране обучается около 130 студентов из КНДР.

При этом, по словам Министра образования России Валерия Фалькова, на следующий учебный год было подано более 100 заявок от северокорейской стороны на обучение в российских вузах.

Отмечается, что эти данные относятся только к третьему кварталу 2024 года, то есть еще до того, как американская разведка публично сообщила о возможной отправке северокорейских военных в Россию.

31 октября 2024 года президент Зеленский назвал "нулевой" реакцию союзников на войска КНДР в России и их участие в войне против Украины.

2 ноября в ГУР заявили, что Россия перебросила более 7000 солдат из КНДР в Курскую область.

4 ноября Европа и Южная Корея призвали КНДР вывести солдат из России и прекратить поставки вооружения для войны против Украины.

5 ноября министр обороны Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами из КНДР. По его словам, это были "маломасштабные бои".