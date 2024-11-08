Медиазона: До Росії на "навчання" прибула рекордна кількість північнокорейців

З липня по вересень 2024 року 3765 північнокорейців приїхали до Росії "вчитися", що більше, ніж за весь 2019 рік (3200 осіб)

Лідер КНДР Кім Чен Ин та його війська (Фото: ЕРА)

З липня по вересень 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість північнокорейців, які вказали "навчання" метою поїздки. На це звернуло увагу російське опозиційне видання Медиазона, посилаючись на дані Прикордонної служби ФСБ РФ.

За даними російських прикордонників, 3765 північнокорейців із липня до вересня приїхали в Росію "вчитися". Для порівняння, за весь доковідний 2019 рік учнів було всього 3200 осіб, пишуть журналісти.

Видання зазначає, що кількість студентських місць для громадян Північної Кореї у російських університетах залишається обмеженою. Так, у квітні 2024 року російське міністерство освіти повідомило, що в країні навчаються близько 130 студентів з КНДР.

При цьому, за словами міністра освіти Росії Валерія Фалькова, на наступний навчальний рік було подано понад 100 заявок від північнокорейської сторони на навчання у російських вишах.

Зазначається, що ці дані стосуються лише третього кварталу 2024 року, тобто ще до того, як американська розвідка публічно повідомила про можливе відправлення північнокорейських військових до Росії.

31 жовтня 2024 року президент Зеленський назвав "нульовою" реакцію союзників на війська КНДР у Росії та їх участь у війні проти України.

2 листопада в ГУР заявили, що Росія перекинула понад 7000 солдатів із КНДР у Курську область.

4 листопада Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести солдатів із Росії та припинити постачання озброєння для війни проти України.

5 листопада міністр оборони Умєров підтвердив перші боєзіткнення ЗСУ із солдатами з КНДР. За його словами, це були "маломасштабні бої".