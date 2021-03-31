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Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях – "Схемы"

31.03.2021, 19:08
Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях –
Виктор Медведчук (Фото: vybor.ua)

Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке. Об этом сообщают "Схемы", которые проанализировали декларации политика за 2019 и 2020 годы.

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Журналисты посчитали, что, с учетом курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили €7017878 евро, а в 2020 году вдвое больше – €14420848.

При этом если в 2019 году Медведчук хранил деньги преимущественно в евро и гривне, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету его жены Оксаны Марченко в беларуском Абсолютбанке и в российских рублях – более 784 миллионов (почти €9,5 миллиона).

Владелец Абсолютбанка – беларуский олигарх Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (украинский компании ПрикарпатЗападтранс). Центр противодействия коррупции называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Согласно декларации, Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия Основы инвестиций и финансовой компании Тренд Оптима. Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Вместе с тем Марченко стала владелицей еще двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом. Речь идет о ООО Югтранс-НЗНП (компания-перевозчик) и ООО НЗНП Инжиниринг. НЗНП Инжиниринг – строительная фирма, которая выступает заказчиком работ по модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщают "Схемы".

  • 24 февраля суд арестовал нефтепродуктопровод из РФ, который связывают с окружением Медведчука.
  • "Схемы" выяснили, что жены  Медведчука и Козака получили свои доли в Новошахтинском заводе нефтепродуктов примерно за $40 000 в знаковый день – 27 февраля 2014 года, когда россияне начали силовую оккупацию Крыма. Об
Вадим Ребрина
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