Семья Медведчука за год стала вдвое богаче, деньги хранят в рублях – "Схемы"

Денежные активы семьи одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в 2020 году выросли вдвое по сравнению с 2019 годом. Большинство сбережений хранится в российских рублях в беларуском банке. Об этом сообщают "Схемы", которые проанализировали декларации политика за 2019 и 2020 годы.

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Журналисты посчитали, что, с учетом курса валют за соответствующие периоды, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили €7017878 евро, а в 2020 году вдвое больше – €14420848.

При этом если в 2019 году Медведчук хранил деньги преимущественно в евро и гривне, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету его жены Оксаны Марченко в беларуском Абсолютбанке и в российских рублях – более 784 миллионов (почти €9,5 миллиона).

Владелец Абсолютбанка – беларуский олигарх Николай Воробей, который в 2019 году стал совладельцем части нефтепродуктопровода в Украине (украинский компании ПрикарпатЗападтранс). Центр противодействия коррупции называет Воробья "банкиром" Медведчука и его соратника Тараса Козака.

Согласно декларации, Марченко больше не является бенефициарным собственником российского микропредприятия Основы инвестиций и финансовой компании Тренд Оптима. Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли Salaminia Commercial Ltd (Британские Виргинские острова) и Protogems Investments Ltd (Кипр).

Вместе с тем Марченко стала владелицей еще двух компаний в России, связанных с нефтяным бизнесом. Речь идет о ООО Югтранс-НЗНП (компания-перевозчик) и ООО НЗНП Инжиниринг. НЗНП Инжиниринг – строительная фирма, которая выступает заказчиком работ по модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов, сообщают "Схемы".

24 февраля суд арестовал нефтепродуктопровод из РФ, который связывают с окружением Медведчука.

"Схемы" выяснили, что жены Медведчука и Козака получили свои доли в Новошахтинском заводе нефтепродуктов примерно за $40 000 в знаковый день – 27 февраля 2014 года, когда россияне начали силовую оккупацию Крыма. Об

Вадим Ребрина

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