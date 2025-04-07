Мелони готовит встречу с Трампом 16 апреля, хочет сокращения пошлин – Corriere della Sera

Джорджа Мэлони (Фото: Maurizio Brambatti/EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони готовит встречу с президентом США Дональдом Трампом 16 апреля, во время которой будет стремиться добиться двойного сокращения взаимных пошлин – до 10%. Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Мелони готовит встречу с Трампом 16 апреля, на ней политик будет стремиться к сокращению пошлин между США и Европой до 10%, потому что предложение вернуться к нулевым тарифам может быть неприемлемым для главы Белого дома сейчас, пишет Corriere della Sera.

О встрече уже извещено посольство. В правительстве Италии говорят, что Мелони может способствовать переговорам между Европой и США, чтобы избежать торговой войны.

Corriere della Sera сообщает, что премьер-министр Италии может поговорить с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен за несколько дней до поездки в США и встретиться с ней после возвращения из Вашингтона.

Также 7 апреля в резиденции Мелони состоится встреча целевой группы, которую премьер Италии создала для изучения оценки последствий пошлин, способов уменьшения их влияния, действуя через другие рычаги, и как способствовать повышению эффективности итальянского экспорта в регионах вне США.

"Мы, очевидно, не разделяем выбор Соединенных Штатов, но мы готовы использовать все инструменты, как переговорные, так и экономические, необходимые для поддержки нашего бизнеса. Мы решительно попросим Европу пересмотреть идеологические положения "Зеленого соглашения" и чрезмерное регулирование в каждом секторе: реальные внутренние пошлины, бессмысленные, которые прибавляются к внешним", – сказала Мелони в видеообращении к конгрессу партии Лига, которая входит в правительственную коалицию.