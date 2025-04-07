Мелоні готує зустріч із Трампом 16 квітня, хоче скорочення мит – Corriere della Sera

Джорджа Мелоні (Фото: Maurizio Brambatti/EPA)

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні готує зустріч із президентом США Дональдом Трампом 16 квітня, під час якої прагнутиме домогтися подвійного скорочення взаємних мит – до 10%. Про це повідомляє Corriere della Sera.

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Мелоні готує зустріч із Трампом 16 квітня, на ній політикиня прагнутиме скорочення мит між США та Європою до 10%, бо пропозиція повернутися до нульових тарифів може бути неприйнятною для очільника Білого дому зараз, пише Corriere della Sera.

Про зустріч уже сповіщено посольство. В уряді Італії кажуть, що Мелоні може сприяти переговорам між Європою та США, щоб уникнути торгової війни.

Corriere della Sera повідомляє, що прем'єр-міністерка Італії може поговорити з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн за кілька днів до поїздки у США та зустрітися з нею після повернення з Вашингтона.

Також 7 квітня у резиденції Мелоні відбудеться зустріч цільової групи, яку прем'єрка Італії створила для вивчення оцінки наслідків мит, способів зменшення їх впливу, діючи через інші важелі, і як сприяти підвищенню ефективності італійського експорту в регіонах поза США.

"Ми, очевидно, не поділяємо вибір Сполучених Штатів, але ми готові використовувати всі інструменти, як переговорні, так і економічні, необхідні для підтримки нашого бізнесу. Ми рішуче попросимо Європу переглянути ідеологічні положення "Зеленої угоди" й надмірне регулювання у кожному секторі: реальні внутрішні мита, безглузді, які додаються до зовнішніх", – сказала Мелоні у відеозверненні до конгресу партії Ліга, що входить до урядової коаліції.