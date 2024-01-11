Мелони проведет закрытые переговоры с Орбаном. Bloomberg: Будут говорить об Украине

Премьер-министр Италии будет пытаться убедить своего венгерского коллегу улучшить его отношения с президентом Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg

Джорджия Мелони и Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони попытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от противодействия поддержке Украины со стороны Европейского союза и улучшить отношения с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров.

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Премьер-министр Венгрии единственный ветировал пакет финансирования ЕС в декабре 2023 года, отложив ключевую поддержку Украине в размере 50 млн евро. Евросоюз пересмотрит четырехлетнее соглашение о финансировании на экстренном саммите 1 февраля 2024 года.

По данным собеседников издания, результатом переговоров Мелони с Орбаном может стать присоединение правой партии Орбана Fidesz к "Европейским консерваторам и реформистам" (ECR), общеевропейской коалиции ультраправых политических партий. В ECR входят партия Мелони "Братья Италии", польская партия "Право и справедливость" (PiS) и националистическая "Шведские демократы". Добавление Fidesz даст партии ECR преимущество во время летних выборов в Европарламент.

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Мелони также пытается убедить Орбана улучшить его отношения с президентом Зеленским, сообщили собеседники Bloomberg. Венгрии придется изменить свою политику относительно надежды Украины на вступление в ЕС как условия присоединения Fidesz к ECR.

Издание отметило, что пресс-секретарь Орбана не ответил на запрос о комментариях. Представитель офиса Мелони отказался от комментариев.

Орбан неоднократно заявлял, что официальный Будапешт выступает против старта переговоров по вступлению Украины в блок. Согласно уставу ЕС это решение может быть принято только полным консенсусом всех стран-членов, поэтому европейские и украинские чиновники пытались убедить Орбана не голосовать против.

Еще утром 14 декабря Орбан обещал, что Венгрия заблокирует переговоры, однако вечером Европейский совет, несмотря на позицию Венгрии, дал "зеленый свет" переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

9 января венгерское правительство во главе с премьером Орбаном выдвинуло новое требование для разблокирования 50 млрд евро для Украины. По словам трех неназванных европейских дипломатов, с которыми поговорили журналисты Politico, Будапешт может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

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