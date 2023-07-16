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Мэр Краматорска показал последствия ночного обстрела. Есть разрушения, но без жертв – фото

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 09:47
Мэр Краматорска показал последствия ночного обстрела. Есть разрушения, но без жертв – фото - Фото
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Мэр Краматорска Александр Гончаренко подтвердил, что ночью город попал под российские обстрелы. По данным LIGA.net, обстрел произошел в первые минуты 16 июля - всего было до восьми взрывов.

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Гончаренко в Facebook сообщил, что россияне нанесли удар по промышленному предприятию.

В результате обстрела повреждены производственные помещения и автомобили. Жертв и раненых нет.

Мэр Краматорска показал последствия ночного обстрела. Есть разрушения, но без жертв – фото

Мэр Краматорска показал последствия ночного обстрела. Есть разрушения, но без жертв – фото
Андрей Водяный
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Донецкая областьобстрелвойнакраматорск
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