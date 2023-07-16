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Мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу. Є руйнування, але без жертв – фото

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 09:47
Мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу. Є руйнування, але без жертв – фото - Фото
Фото: facebook.com / alexander.vasilyevich.goncharenko

Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив, що уночі місто потрапило під російських обстріл. За даними LIGA.net, обстріл стався у перші хвилини 16 липня – загалом було до восьми вибухів.

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Гончаренко у Facebook повідомив, що росіяни завдали удару по промисловому підприємству.

Внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. Жертв і поранених немає.

Мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу. Є руйнування, але без жертв – фото

Мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу. Є руйнування, але без жертв – фото
Андрій Водяний
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