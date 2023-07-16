Мер Краматорська показав наслідки нічного обстрілу. Є руйнування, але без жертв – фото
16.07.2023, 09:47
Фото: facebook.com / alexander.vasilyevich.goncharenko
Мер Краматорська Олександр Гончаренко підтвердив, що уночі місто потрапило під російських обстріл. За даними LIGA.net, обстріл стався у перші хвилини 16 липня – загалом було до восьми вибухів.
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Гончаренко у Facebook повідомив, що росіяни завдали удару по промисловому підприємству.
Внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі приміщення та автомобілі. Жертв і поранених немає.
- Вночі 16 липня Росія завдала ракетного удару по Харкову, запустивши з території Бєлгородської області чотири ракети ЗРК С-300.
- Ввечері 15 липня Росія також обстріляла Запоріжжя – там під удар потрапив один з об'єктів інфраструктури.
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