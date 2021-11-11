Меркель два дня подряд звонит Путину: призывает продвигать нормандский формат

Канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за два дня позвонила президенту России Владимиру Путину – призывает его продвигать переговоры в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба канцлера.

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Как отмечается, в ходе разговора канцлер ФРГ и президент РФ обменялись мнениями о текущей ситуации на беларуско-польской границе.

Меркель подчеркнула, что причиной кризиса с мигрантами стал беларуский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз.

Канцлер также затронула вопрос о ситуации с безопасностью на границе и на востоке Украины и призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта.

Вчерашний звонок касался ситуации на беларуско-польской границе. Меркель подчеркнула, что инструментализация мигрантов против Евросоюза со стороны беларуского режима бесчеловечна и совершенно неприемлема, и попросила Путина повлиять на режим в Минске.

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Наталия Медведева

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