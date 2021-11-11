Меркель два дня подряд звонит Путину: призывает продвигать нормандский формат
Канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за два дня позвонила президенту России Владимиру Путину – призывает его продвигать переговоры в нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба канцлера.
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Как отмечается, в ходе разговора канцлер ФРГ и президент РФ обменялись мнениями о текущей ситуации на беларуско-польской границе.
Меркель подчеркнула, что причиной кризиса с мигрантами стал беларуский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз.
Канцлер также затронула вопрос о ситуации с безопасностью на границе и на востоке Украины и призвала Путина продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта.
Вчерашний звонок касался ситуации на беларуско-польской границе. Меркель подчеркнула, что инструментализация мигрантов против Евросоюза со стороны беларуского режима бесчеловечна и совершенно неприемлема, и попросила Путина повлиять на режим в Минске.
- 13 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов ко встрече в нормандском формате, но в России ее всячески избегают. В тот же день в Германии сообщили, что встреча глав МИД должна состояться как можно скорее.
- 8 ноября МИД России отверг предложение Германии и Франции о встрече нормандской четверки.
- 10 ноября президент Владимир Зеленский, комментируя информацию о скоплении войск РФ вблизи украинских границ, сказал, что на восьмом году войны Украину не удивляет и не пугает такое поведение России.
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