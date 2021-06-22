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Меркель пригласила Зеленского в Берлин говорить о Донбассе и отношениях Украины и Германии

22.06.2021, 19:02
Меркель пригласила Зеленского в Берлин говорить о Донбассе и отношениях Украины и Германии - Фото
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Сегодня, 22 июня, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Владимира Зеленского приехать в Берлин, чтобы поговорить о Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента по итогам телефонного разговора Зеленского и Меркель.

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Как отмечается, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства в ближайшее время нанести визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Киев для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Германия Ангела Меркель
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