Меркель пригласила Зеленского в Берлин говорить о Донбассе и отношениях Украины и Германии
22.06.2021, 19:02
Ангела Меркель и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Сегодня, 22 июня, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Владимира Зеленского приехать в Берлин, чтобы поговорить о Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента по итогам телефонного разговора Зеленского и Меркель.
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Как отмечается, федеральный канцлер пригласила главу украинского государства в ближайшее время нанести визит в Берлин для обсуждения ряда вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.
Зеленский подтвердил приглашение Меркель посетить Киев для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
- 1 июня Зеленский заявил, что Германия могла бы оказать Украине военную помощь для сдерживания военной агрессии России. В Берлине ответили, что это не поможет.
- 18 июня преемник Меркель лидер Христианско-демократического союза Германии Армин Лашет заявил, что Россия должна вывести свои оккупационные силы с Донбасса.
- Несколькими днями позже Лашет сказал, что если Россия не будет придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 "перестанет существовать", несмотря на то, что Германия не может обойтись без Северного потока-2.
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