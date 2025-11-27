Меркель заявила, что не обвиняла в срыве переговоров с Путиным страны Балтии и Польшу

Ангела Меркель (Фото: ALEXANDROS BELTES / EPA)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отвергла обвинения в том, что ранее она частично возложила ответственность за полномасштабное вторжение РФ в Украину на Польшу и страны Балтии. Об этом экс-политик заявила в интервью немецкому телеканалу Phoenix, передает издание Politico.

"Вы должны называть это фейковыми новостями, то есть тем, чего не было сказано вообще", – заявила Меркель, добавив, что ее комментарии были неправильно истолкованы.

В начале октября политик попала в скандал. Она заявила, что в 2021 году из-за Латвии, Литвы, Эстонии и Польши якобы не удалось начать новый формат переговоров с Россией, после чего Москва начала полномасштабную войну против Украины. Меркель объясняла, что по ее идее она и президент Франции Эмманюэль Макрон должны были бы вести переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным от имени Европейского Союза.

В ответ ее раскритиковала ряд представителей стран Балтии и Польши.

"Это была просто дискуссия о хронологическом развитии событий, как они уже изложены в моей книге "Freiheit" [Свобода]. В течение целого года никто не имел с этим проблем... А потом поднялась большая шумиха, потому что почти никто уже не читает оригинал", – заявила Меркель в новом интервью.

На вопрос, хотела ли она обвинить в новом вторжении Польшу или страны Балтии, бывший канцлер ответила: "Нет. Мы все провалились – я, все остальные – мы все не смогли предотвратить эту войну, в том числе в наших переговорах с американцами".

Также экс-политик заявила, что в 2021 году, за несколько дней до того, как она вынесла предложение о новом формате переговоров с РФ во время Европейского Совета, тогдашний президент США Джо Байден встретился с диктатором РФ: "И я просто не посчитала целесообразным, что мы, европейцы, не стремимся к диалогу с Путиным и оставляем это полностью на усмотрение американской администрации".

"Вот почему я выступила за это новое предложение, и оно встретило сопротивление", – добавила Меркель, подчеркнув, что в ее заявлении не было "приписывания вины" насчет ответственности за полномасштабную войну.