Меркель заявила, що не звинувачувала у зриві переговорів з Путіним країни Балтії та Польщу

Ангела Меркель (Фото: ALEXANDROS BELTES / EPA)

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відкинула звинувачення у тому, що раніше вона частково поклала відповідальність за повномасштабне вторгнення РФ до України на Польщу та країни Балтії. Про це експолітикиня заявила в інтерв'ю німецькому телеканалу Phoenix, передає видання Politico.

"Ви повинні називати це фейковими новинами, тобто тим, чого не було сказано взагалі", – заявила Меркель, додавши, що її коментарі були неправильно витлумачені.

На початку жовтня політикиня потрапила у скандал. Вона заявила, що у 2021 році через Латвію, Литву, Естонію та Польщу нібито не вдалося розпочати новий формат переговорів із Росією, після чого Москва розпочала повномасштабну війну проти України. Меркель пояснювала, що за її ідеєю вона та президент Франції Емманюель Макрон мали б вести переговори з диктатором РФ Володимиром Путіним від імені Європейського Союзу.

У відповідь її розкритикувала низка представників країн Балтії та Польщі.

"Це була просто дискусія про хронологічний розвиток подій, як вони вже викладені в моїй книзі "Freiheit" [Свобода]. Впродовж цілого року ніхто не мав з цим проблем... А потім піднявся великий галас, тому що майже ніхто вже не читає оригінал", – заявила Меркель у новому інтерв'ю.

На запитання, чи хотіла вона звинуватити у новому вторгненні Польщу або країни Балтії, колишня канцлерка відповіла: "Ні. Ми всі провалилися – я, всі інші – ми всі не змогли запобігти цій війні, в тому числі в наших переговорах з американцями".

Також експолітикиня заявила, що у 2021 році, за декілька днів до того, як вона винесла пропозицію про новий формат переговорів з РФ під час Європейської Ради, тодішній президент США Джо Байден зустрівся з диктатором РФ: "І я просто не вважала за доцільне, що ми, європейці, не прагнемо до діалогу з Путіним і залишаємо це повністю на розсуд американської адміністрації".

"Ось чому я виступила за цю нову пропозицію, і вона зустріла опір", – додала Меркель, підкресливши, що в її заяві не було "приписування провини" щодо відповідальності за повномасштабну війну.