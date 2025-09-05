Мерц: Европа не имеет достаточного влияния, чтобы заставить Путина прекратить войну

Европейские лидеры согласились, что новые санкции против России являются ключевыми для того, чтобы заставить Путина прекратить войну

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Европейские лидеры не могут оказать достаточное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он прекратил войну против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для YouTube-канала своей консервативной партии, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что Мерц выразил раздражение тем, что Европа не влияет на Россию на фоне промедления США с гарантиями безопасности и санкциями.

"Мы зависим от американской помощи", – заявил Мерц.

В то же время, по его словам, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, заключают новые партнерские отношения с Россией.

По словам чиновника, знакомого с переговорами, европейские лидеры согласились, что жесткие санкции против России являются ключевыми для того, чтобы заставить Москву прекратить войну и начать переговоры о мирном соглашении.

"Они (лидеры "коалиции желающих". – Ред.) четко дали понять президенту Штатов Дональду Трампу, что теперь ждут ответа США, чтобы совместно усилить санкции против России", – отметил чиновник.