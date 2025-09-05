Мерц: Европа не имеет достаточного влияния, чтобы заставить Путина прекратить войну
Европейские лидеры не могут оказать достаточное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он прекратил войну против Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью для YouTube-канала своей консервативной партии, передает Bloomberg.
Издание отмечает, что Мерц выразил раздражение тем, что Европа не влияет на Россию на фоне промедления США с гарантиями безопасности и санкциями.
"Мы зависим от американской помощи", – заявил Мерц.
В то же время, по его словам, такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, заключают новые партнерские отношения с Россией.
По словам чиновника, знакомого с переговорами, европейские лидеры согласились, что жесткие санкции против России являются ключевыми для того, чтобы заставить Москву прекратить войну и начать переговоры о мирном соглашении.
"Они (лидеры "коалиции желающих". – Ред.) четко дали понять президенту Штатов Дональду Трампу, что теперь ждут ответа США, чтобы совместно усилить санкции против России", – отметил чиновник.
- 4 сентября состоялась встреча "коалиции желающих". Президент Франции Макрон назвал перечень гарантий безопасности для Украины, которые согласовали партнеры. В частности, 26 стран-партнеров согласились разместить военный контингент в Украине.
- Кроме этого, Макрон сообщил: если Россия и в дальнейшем не будет идти на прекращение огня, то Европа и США введут санкции.
- Глава Еврокомиссии сообщила, что на встрече "коалиции желающих" работали над тремя основными направлениями относительно гарантий безопасности для Украины.
