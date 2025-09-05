Мерц: Європа не має достатнього впливу, щоб змусити Путіна припинити війну

Європейські лідери погодилися, що нові санкції проти Росії є ключовими для того, щоб змусити Путіна припинити війну

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Європейські лідери не можуть чинити достатній тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він припинив війну проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю для YouTube-каналу своєї консервативної партії, передає Bloomberg.

Видання зазначає, що Мерц висловив роздратування тим, що Європі бракує впливу на Росію на тлі зволікання США з гарантіями безпеки та санкціями.

"Ми залежимо від американської допомоги", – заявив Мерц.

Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, укладають нові партнерські відносини з Росією.

За словами чиновника, знайомого з переговорами, європейські лідери погодилися, що жорсткіші санкції проти Росії є ключовими для того, щоб змусити Москву припинити війну та розпочати переговори щодо мирної угоди.

"Вони (лідери "коаліції охочих". – Ред.) чітко дали зрозуміти президенту Штатів Дональду Трампу, що тепер чекають на відповідь США, щоб спільно посилити санкції проти Росії", – зазначив чиновник.