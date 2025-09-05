Мерц: Європа не має достатнього впливу, щоб змусити Путіна припинити війну
Європейські лідери не можуть чинити достатній тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб він припинив війну проти України. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в інтерв’ю для YouTube-каналу своєї консервативної партії, передає Bloomberg.
Видання зазначає, що Мерц висловив роздратування тим, що Європі бракує впливу на Росію на тлі зволікання США з гарантіями безпеки та санкціями.
"Ми залежимо від американської допомоги", – заявив Мерц.
Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, укладають нові партнерські відносини з Росією.
За словами чиновника, знайомого з переговорами, європейські лідери погодилися, що жорсткіші санкції проти Росії є ключовими для того, щоб змусити Москву припинити війну та розпочати переговори щодо мирної угоди.
"Вони (лідери "коаліції охочих". – Ред.) чітко дали зрозуміти президенту Штатів Дональду Трампу, що тепер чекають на відповідь США, щоб спільно посилити санкції проти Росії", – зазначив чиновник.
- 4 вересня відбулася зустріч "коаліції охочих". Президент Франції Макрон назвав перелік гарантій безпеки для України, які узгодили партнери. Зокрема, 26 країн-партнерів погодилися розмістити військовий контингент в Україні.
- Окрім цього, Макрон повідомив: якщо Росія й надалі не буде йти на припинення вогню, то Європа та США введуть санкції.
- Глава Єврокомісії повідомила, що на зустрічі "коаліції охочих" працювали над трьома основними напрямками щодо гарантій безпеки для України.
