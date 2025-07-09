Мерц считает, что дипломатические усилия по прекращению войны исчерпаны

Канцлер Германии пообещал в дальнейшем поддерживать Украину в отражении российской агрессии

Фридрих Мерц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Дипломатические усилия по прекращению войны России против Украины исчерпаны. Такое мнение выразил канцлер Германии Фридрих Мерц при обсуждении бюджета в Бундестаге.

"Дипломатические ресурсы исчерпаны. Они иссякают, когда преступный режим, применяя военную силу, открыто ставит под сомнение право на существование целой страны и стремится уничтожить политические свободы всего европейского континента", – заявил он.

Мерц добавил, что возглавляемое им правительство сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло.

В то же время немецкий канцлер пообещал продолжать поддерживать борьбу Киева против российской агрессии, несмотря на сопротивление некоторых политических сил ФРГ.

В своей речи Мерц подверг критике Россию за совершение серьезных атак на гражданские объекты в Украине в ночь на 9 июля.

Атака минувшей ночью была рекордной. Оккупанты запустили по Украине 728 беспилотников разных типов и 13 ракет.

В мае канцлер Германии предупредил, что усилия по достижению прекращения огня в Украине находятся на ранней стадии и могут занять месяцы.

4 июля сообщалось, что Мерц видит связь между телефонными разговорами с Путиным и массированными атаками на Украину.