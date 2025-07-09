Мерц вважає, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни вичерпані

Фрідріх Мерц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Дипломатичні зусилля щодо припинення війни Росії проти України вичерпані. Таку думку висловив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час обговорення бюджету в Бундестазі.

"Дипломатичні ресурси вичерпані. Вони вичерпуються, коли злочинний режим, застосовуючи військову силу, відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни та прагне знищити політичні свободи всього європейського континенту", – заявив він.

Мерц додав, що уряд, який він очолює, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося.

Водночас німецький канцлер пообіцяв продовжувати підтримувати боротьбу Києва проти російської агресії, попри опір деяких політичних сил ФРН.

У своїй промові Мерц розкритикував Росію за вчинення серйозних атак на цивільні об'єкти в Україні у ніч проти 9 липня.

Атака минулої ночі була рекордною. Окупанти запустили по Україні 728 безпілотників різних типів та 13 ракет.

У травні канцлер Німеччини попередив, що зусилля щодо досягнення припинення вогню в Україні перебувають на ранній стадії та можуть тривати місяцями.

4 липня повідомлялося, що Мерц бачить зв'язок між телефонними розмовами з Путіним та масованими атаками на Україну.