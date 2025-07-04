Мерц бачить закономірність у нападах на Україну після розмов Трампа та Путіна

Обстріл України 4 липня лише зміцнив думку в німецькій канцелярії про зв'язок з розмовами з Путіним

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Фридрих Мерц бачить зв'язок між телефонними розмовами з російським диктатором Володимиром Путіним та масованими атаками на Україну. Він неодноразово заявляв про це, повідомив представник уряду Стефан Корнеліус, повідомляє n-tv.

Цього разу обстріл України також відбувся після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.