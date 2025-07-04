Мерц бачить закономірність у нападах на Україну після розмов Трампа та Путіна
Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Фридрих Мерц бачить зв'язок між телефонними розмовами з російським диктатором Володимиром Путіним та масованими атаками на Україну. Він неодноразово заявляв про це, повідомив представник уряду Стефан Корнеліус, повідомляє n-tv.

Цього разу обстріл України також відбувся після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також
Припинення допомоги США – чи дає Трамп Путіну карт-бланш на літню кампанію навмисно?

"Існує закономірність щодо російського президента, і те, що телефонні дзвінки зазвичай супроводжуються ще жорсткішими атаками. Те, що сталося вчора ввечері, підтвердило або посилило це враження", – сказав Корнеліус.

Він вважає, що ці атаки говорять самі за себе, і сподівається, що вони сприятимуть процесу ухвалення рішень США щодо позиції стосовно Росії, особливо у питанні санкцій.

Мерц уже висловлював подібне міркування наприкінці червня 2025 року. Тоді він заявив, що з огляду на таку закономірність, він би відмовився від телефонної розмови з Путіним на тривалий час.

володимир путінобстрілФрідріх Мерц