Мерц бачить закономірність у нападах на Україну після розмов Трампа та Путіна
Канцлер Німеччини Фридрих Мерц бачить зв'язок між телефонними розмовами з російським диктатором Володимиром Путіним та масованими атаками на Україну. Він неодноразово заявляв про це, повідомив представник уряду Стефан Корнеліус, повідомляє n-tv.
Цього разу обстріл України також відбувся після розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
"Існує закономірність щодо російського президента, і те, що телефонні дзвінки зазвичай супроводжуються ще жорсткішими атаками. Те, що сталося вчора ввечері, підтвердило або посилило це враження", – сказав Корнеліус.
Він вважає, що ці атаки говорять самі за себе, і сподівається, що вони сприятимуть процесу ухвалення рішень США щодо позиції стосовно Росії, особливо у питанні санкцій.
Мерц уже висловлював подібне міркування наприкінці червня 2025 року. Тоді він заявив, що з огляду на таку закономірність, він би відмовився від телефонної розмови з Путіним на тривалий час.
- Розмова Трампа й Путіна відбулася ввечері 3 липня. Після її завершення в Кремлі заявили, що проінформували США про хід реалізації Стамбульських угод. Сам Трамп пізніше сказав, що розчарований діалогом і досягти прогресу не вдалося.
- У ніч на 4 липня країна-агресор атакувала Україну 550 безпілотниками та ракетами. Ця атака стала рекордною за кількістю "шахедів", яких Росія випустила 330.
- Міністр закордонних справ Сибіга наголосив, що Путін завдавав ударів цілеспрямовано, саме після розмови з Трампом.
- Член Палати представників, республіканець Дон Бекон, заявив після нападу 4 липня, що Путін знущається з Трампа та США. Глава МЗС Польщі Сікорський також сказав, що Путін знущається з мирних ініціатив Трампа.