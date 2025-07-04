Мерц видит закономерность в атаках по Украине после бесед Трампа и Путина
Канцлер Германии Фридрих Мерц видит связь между телефонными разговорами с российским диктатором Владимиром Путиным и массированными атаками по Украине. Он говорил об этом несколько раз, заявил представитель правительства Стефан Корнелиус, передает n-tv.
На этот раз обстрел Украины также произошел после беседы Путина с президентом США Дональдом Трампом.
"Есть закономерность с российским президентом, и что телефонные звонки обычно сопровождаются еще более жесткими атаками. То, что произошло вчера вечером, подтвердило или усилило это впечатление", – сказал Корнелиус.
Он считает, что атаки говорят сами за себя, и надеется, что они поспособствуют процессу принятия решений США относительно позиции по отношению к России, особенно в вопросе санкций.
Мерц уже озвучивал подобное умозаключение в конце июня 2025 года. Тогда он заявил, что на фоне такой закономерности предпочел бы воздержаться от телефонной беседы с Путиным долгое время.
- Беседа Трампа и Путина состоялась вечером 3 июля. По ее завершению в Кремле заявили, что проинформировали США о ходе реализации Стамбульских соглашений. Сам Трамп позже сказал, что разочарован диалогом и прогресса добиться не удалось.
- В ночь на 4 июля страна-агрессор атаковала Украину 550 беспилотниками и ракетами. Эта атака стала рекордной по количеству "шахедов", которых Россия выпустила 330.
- Глава МИД Сибига подчеркнул, что Путин наносил удары целенаправленно, именно после разговора с Трампом.
- Член Палаты представителей, республиканец Дон Бекон, заявил после нападения 4 июля, что Путин издевается над Трампом и США. Глава МИД Польши Сикорский также сказал, что Путин издевается над мирными инициативами Трампа.