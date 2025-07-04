Мерц видит закономерность в атаках по Украине после бесед Трампа и Путина

Обстрел Украины 4 июля только усилил мнение в немецкой канцелярии о связи с разговорами с Путиным

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Фридрих Мерц видит связь между телефонными разговорами с российским диктатором Владимиром Путиным и массированными атаками по Украине. Он говорил об этом несколько раз, заявил представитель правительства Стефан Корнелиус, передает n-tv.

На этот раз обстрел Украины также произошел после беседы Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть закономерность с российским президентом, и что телефонные звонки обычно сопровождаются еще более жесткими атаками. То, что произошло вчера вечером, подтвердило или усилило это впечатление", – сказал Корнелиус.

Он считает, что атаки говорят сами за себя, и надеется, что они поспособствуют процессу принятия решений США относительно позиции по отношению к России, особенно в вопросе санкций.

Мерц уже озвучивал подобное умозаключение в конце июня 2025 года. Тогда он заявил, что на фоне такой закономерности предпочел бы воздержаться от телефонной беседы с Путиным долгое время.