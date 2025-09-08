Мерц: США переоценивают свои интересы – Европе тоже нужно их скорректировать

Вашингтон остается важнейшим партнером, но "становится ясно, что это партнерство будет менее самоочевидным", считает политик

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Европа должна быть готова выбрать свой собственный курс, не завися от Соединенных Штатов. Слова главы правительства из большой речи по вопросам внешней политики передает издание Politico.

"Мы должны признать тот факт, что наши отношения с США меняются. Соединенные Штаты переоценивают свои интересы и не со вчерашнего дня. Поэтому мы в Европе также должны скорректировать свои интересы, без ложной ностальгии", – рассказал Мерц.

Политик отметил, что Вашингтон остается важнейшим партнером для Европы, и она готова к тесной координации и сотрудничеству, однако отметил, что "становится ясно, что это партнерство будет менее самоочевидным", а вместо этого будет больше обусловлено конкретными вопросами и интересами.

По мнению канцлера, отношения с США в будущем будут зависеть от "нашей силы как европейцев", и для развития этой силы Европа должна искать союзников по всему миру.

"Мы должны быть даже более активными, чем были до сих пор, в налаживании новых партнерских отношений по всему миру и расширении и укреплении существующих", – пояснил политик.

Он добавил, что хотя Германия и будет стремиться к сотрудничеству с Китаем "где только возможно" по таким вопросам, как климатическая политика, но растущая "системная конкуренция" с Пекином означает, что Европа должна искать другие пути "диверсификации [увеличения разнообразия] наших сырьевых и торговых цепей в интересах стратегического суверенитета".

Это означает, что Европе нужны торговые соглашения и более тесные партнерские отношения со странами Южной Америки, как и с Индией, Индонезией и Мексикой, но также и "за пределами стран G20", в том числе в Африке и Азии, заявил Мерц.

По мнению Politico, эти комментарии немецкого канцлера являются "четким сигналом", что за своей публичной похвалой президента США Дональда Трампа европейские лидеры "тихо готовятся" к будущему, в котором трансатлантический альянс больше не будет фундаментом, на котором стоит оборона и экономика континента.

Читайте также Пока европейцы крепко стоят за Зеленским, Трамп не может навязать волю Путина