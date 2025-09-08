Мерц: США переоцінюють свої інтереси – Європі теж потрібно їх скоригувати

Вашингтон залишається найважливішим партнером, але "стає ясно, що це партнерство буде менш самоочевидним", вважає політик

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Європа повинна бути готовою обрати свій власний курс, не залежачи від Сполучених Штатів. Слова глави уряду з великої промови стосовно питань зовнішньої політики передає видання Politico.

"Ми повинні визнати той факт, що наші відносини зі США змінюються. Сполучені Штати переоцінюють свої інтереси, й не з учорашнього дня. Тому ми в Європі також повинні скоригувати свої інтереси, без помилкової ностальгії", – розповів Мерц.

Політик зазначив, що Вашингтон залишається найважливішим партнером для Європи, і вона готова до тісної координації та співпраці, проте зауважив, що "стає ясно, що це партнерство буде менш самоочевидним", а натомість буде більше обумовлене конкретними питаннями та інтересами.

На думку канцлера, відносини зі США в майбутньому будуть залежати від "нашої сили як європейців", й для розвитку цієї сили Європа повинна шукати союзників у всьому світі.

"Ми повинні бути навіть більш активними, ніж були досі, у налагодженні нових партнерських відносин у всьому світі та розширенні й зміцненні наявних", – пояснив політик.

Він додав, що хоча Німеччина і буде прагнути співпраці з Китаєм "де тільки можливо" з таких питань, як-от кліматична політика, але все більша "системна конкуренція" з Пекіном означає, що Європа повинна шукати інші шляхи "диверсифікації [збільшення різноманітності] наших сировинних і торговельних ланцюгів в інтересах стратегічного суверенітету".

Це означає, що Європі потрібні торговельні угоди та тісніші партнерські відносини з країнами Південної Америки, як і з Індією, Індонезією та Мексикою, але також і "поза межами країн G20", зокрема в Африці та Азії, заявив Мерц.

На думку Politico, ці коментарі німецького канцлера є "чітким сигналом", що за своєю публічною похвалою президента США Дональда Трампа європейські лідери "тихо готуються" до майбутнього, де Трансатлантичний альянс більше не буде фундаментом, на якому стоять оборона та економіка континенту.