MH17. МИД призвал РФ взять на себя ответственность, Зеленский об РФ не упоминал

МИД намерен привлечь Кремль к ответственности в Международном суде ООН по делу MH17 и приветствует иск Нидерландов против России в ЕСПЧ

В день шестой годовщины трагедии самолета MH17 Министерство иностранных дел призвало Россию признать свою ответственность за сбитый над Донбассом лайнер. Об этом говорится в заявлении МИД.

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"Призываем РФ признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюцию СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД также заявили, что применяют меры, что привлечь РФ к ответственности в Международном суде ООН, и приветствуют иск Нидерландов в Европейский суд по правам человека против РФ. В ведомстве подчеркнули, что намерены сотрудничать с международными партнерами по Общей следственной группе (JIT).

Президент Владимир Зеленский, как и МИД, выразил соболезнования семьям погибшим, но о роли РФ в трагедии не упоминал.

"Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия", - написал глава государства.

Он также сказал, что с начала расследования трагедии Украины показала себя "как надежного международного партнера, заинтересованного в правде".

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия

самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: все 298 человек на борту. 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями" .

19 июня 2019-го JIT имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все . Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства , что самолет был сбит российским Буком.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила , что самолет был сбит российским Буком. 10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск на Россию в ЕСПЧ из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".

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Марк Сировой

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