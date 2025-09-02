МИД Дании: Разделять Украину и Молдову на пути в ЕС было бы несправедливо
Разделять Молдову и Украину на пути в Евросоюз было бы несправедливо, поскольку именно Украина дала толчок процессу расширения ЕС. Такое мнение высказала министр по европейским делам Дании Мари Бьерре, передает Укринформ.
По ее словам, причина нового импульса в процессе расширения заключается именно в Украине.
"Это обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину. Было бы несправедливо оставить Украину наедине. Мы должны двигаться вперед также и с Украиной", – сказала Бьерре.
Она также добавила, что на данном этапе расширение ЕС превратилось в "геополитическую необходимость" процесса, и когда речь идет о безопасности, Европа станет сильнее, в том числе, благодаря новым членам.
- 22 августа Рубио заявил, что Америка примет участие в гарантиях безопасности для Украины после войны, но Европа должна взять на себя ведущую роль.
- 25 августа Трамп подтвердил, что США планируют поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.
Комментарии (0)