МИД Дании: Разделять Украину и Молдову на пути в ЕС было бы несправедливо

Причина нового импульса в процессе расширения ЕС заключается именно в Украине, считают в Дании

Мари Бьерре (Фото: EPA)

Разделять Молдову и Украину на пути в Евросоюз было бы несправедливо, поскольку именно Украина дала толчок процессу расширения ЕС. Такое мнение высказала министр по европейским делам Дании Мари Бьерре, передает Укринформ.

По ее словам, причина нового импульса в процессе расширения заключается именно в Украине.

"Это обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину. Было бы несправедливо оставить Украину наедине. Мы должны двигаться вперед также и с Украиной", – сказала Бьерре.

Она также добавила, что на данном этапе расширение ЕС превратилось в "геополитическую необходимость" процесса, и когда речь идет о безопасности, Европа станет сильнее, в том числе, благодаря новым членам.