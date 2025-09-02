МЗС Данії: Розділяти Україну і Молдову на шляху до ЄС було б несправедливо

Причина нового імпульсу у процесі розширення ЄС полягає саме в Україні, вважають у Данії

Марі Бьєрре (Фото: EPA)

Розділяти Молдову та Україну на шляху до Євросоюзу було б несправедливо, оскільки саме Україна дала поштовх процесу розширення ЄС. Таку думку висловила міністерка з європейських справ Данії Марі Бьєрре, передає Укрінформ.

За її словами, причина нового імпульсу у процесі розширення полягає саме в Україні.

"Це зумовлено повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Було б несправедливо залишити Україну наодинці. Ми повинні рухатися вперед також і з Україною", – сказала Бьєрре.

Вона також додала, що на даному етапі розширення ЄС перетворилося на "геополітичну необхідність" процесу, і коли йдеться про безпеку, Європа стане сильнішою, зокрема, завдяки новим членам.