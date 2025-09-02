МЗС Данії: Розділяти Україну і Молдову на шляху до ЄС було б несправедливо
Розділяти Молдову та Україну на шляху до Євросоюзу було б несправедливо, оскільки саме Україна дала поштовх процесу розширення ЄС. Таку думку висловила міністерка з європейських справ Данії Марі Бьєрре, передає Укрінформ.
За її словами, причина нового імпульсу у процесі розширення полягає саме в Україні.
"Це зумовлено повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Було б несправедливо залишити Україну наодинці. Ми повинні рухатися вперед також і з Україною", – сказала Бьєрре.
Вона також додала, що на даному етапі розширення ЄС перетворилося на "геополітичну необхідність" процесу, і коли йдеться про безпеку, Європа стане сильнішою, зокрема, завдяки новим членам.
