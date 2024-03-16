МИД Финляндии о войсках НАТО в Украине: Нельзя исключать в долгосрочной перспективе

Глава МИД Финляндии Валтонен подчеркнула, что Запад "никогда не знает, насколько серьезной будет ситуация".

Элина Валтонен (Фото: EPA)

Западные страны, включая Соединенные Штаты, не должны полностью быть против идеи отправления войск в Украину в случае, если ситуация ухудшится, однако Финляндия пока против этого. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в интервью изданию Politico.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Она подчеркнула, что "важно не исключать все в долгосрочной перспективе", потому что Запад "никогда не знает, насколько серьезной будет ситуация".

"Но позиция Финляндии однозначна: сейчас мы не отправляем никаких войск и не хотим обсуждать это", – акцентировала Валтонен.

По ее словам, сейчас необходимо, чтобы Запад продолжал оказывать помощь Украине. К тому же Валтонен считает, что "многие европейские страны могли бы сделать гораздо больше" в помощи.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал французский президент, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможном отправке войск НАТО в Украину в будущем.

13 марта президент Литвы Науседа заявил, что поддерживает идею французского лидера относительно направления войск в Украину для тренировки местных сил и призывает Запад прекратить "рисовать красные линии".

15 марта премьер-министр Латвии Силиня заявила, что поддерживает идею отправления войск НАТО в Украину для обучения солдат страны, которую выразил президент Франции.

Читайте также: Зеленский объяснил воинственную риторику Макрона: Понял, что Путин обманул, не доверяет ему