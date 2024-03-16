МЗС Фінляндії про війська НАТО в Україні: Не можна виключати у довгостроковій перспективі

Очільниця МЗС Фінляндії Валтонен наголосила, що Захід "ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація"

Еліна Валтонен (Фото: EPA)

Західні країни, включно зі Сполученими Штатами, не повинні повністю бути проти ідеї відправлення військ в Україну у разі, якщо ситуація погіршиться, однак Фінляндія поки проти цього. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен в інтерв'ю виданню Politico.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Вона наголосила, що "важливо не виключати все в довгостроковій перспективі", бо Захід "ніколи не знає, наскільки серйозною буде ситуація".

"Але позиція Фінляндії однозначна: зараз ми не відправляємо жодних військ і не хочемо обговорювати це", — акцентувала Валтонен.

За її словами, наразі необхідно, щоб Захід продовжував надавати допомогу Україні. До того ж Валтонен вважає, що "багато європейських країн могли б зробити набагато більше" у допомозі.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав французький президент, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників щодо цього.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі загроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

13 березня президент Литви Науседа заявив, що підтримує ідею французького лідера щодо скерування військ в Україну для тренування місцевих сил і закликає Захід припинити "малювати червоні лінії".

15 березня прем'єр-міністерка Латвії Сіліня заявила, що підтримує ідею відправлення військ НАТО в Україну для навчання солдатів країни, яку висловив президент Франції.

Читайте також: Зеленський пояснив войовничу риторику Макрона: Зрозумів, що Путін обдурив, не довіряє йому