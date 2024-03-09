МИД Франции: Украина не просит нас посылать войска, но мы ничего не исключаем

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что не Россия должна организовывать то, как Запад разворачивает свои действия, а также отметил, что "Украина не просит присылать войска", но он ничего не исключает "на ближайшие месяцы". Об этом он заявил 8 марта в Литве, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, цитирует его Politico.

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По данным издания, Сежурне неоднократно упоминал об операциях по разминированию как о возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, [но] не для того, чтобы воевать".

"Украина не просит нас присылать войска. Сейчас Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы", – сказал французский министр.

Он акцентировал, что не Россия должна указывать Западу путь по развертыванию действий или "устанавливать красные линии".

"Мы должны решать это между собой", – подчеркнул он.

Министры стран Балтии похвалили Францию за "нестандартное мышление", добавило Politico.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников на этот счет.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в частности возможное присутствие в Украине.

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