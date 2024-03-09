МЗС Франції: Україна не просить нас посилати війська, але ми нічого не виключаємо

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що не Росія має організовувати те, як Захід розгортає свої дії, а також зауважив, що "Україна не просить надсилати війська", але він нічого не виключає "на найближчі місяці". Про це він заявив 8 березня в Литві, де зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами, цитує його Politico.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За даними видання, Сежурне неодноразово згадував про операції з розмінування як про можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, [але] не для того, щоб воювати".

"Україна не просить нас надсилати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці", – сказав французький міністр.

Він акцентував, що не Росія має вказувати Заходу шлях щодо розгортання дій або "встановлювати червоні лінії".

"Ми повинні вирішувати це між собою", – наголосив він.

Міністри країн Балтії похвалили Францію за "нестандартне мислення", додало Politico.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

Читайте також: Макрон про підтримку України: Немає жодних обмежень та жодних червоних ліній