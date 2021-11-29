МИД Германии о Северном потоке-2: Мы принципиально отвергаем санкции между союзниками
В Германии заявили, что продолжают сотрудничать с США по Северному потоку-2 и "принципиально отвергают" санкции между союзниками. Об этом сказали в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на запрос Reuters.
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"Мы принципиально отвергаем санкции между союзниками", – говорится в заявлении МИД Германии по поводу публикации Axios, в которой говорилось, что Берлин призвал членов Конгресса США не вводить санкции против газопровода, так как это может "ослабить авторитет" США и "в конечном итоге подорвет трансатлантическое единство".
В МИД Германии заявили, что продолжают тесно сотрудничать и координировать свои действия с США в реализации совместной декларации по газопроводу, который проходит по дну Балтийского моря и доставляет газ из России в Германию.
Администрация Байдена сняла санкции с оператора трубопровода и заключила сделку с Германией в июле, хотя на прошлой неделе США ввели дополнительные санкции против связанной с Россией компании Transadria Ltd и ее судна.
В опубликованном Axios документе от 19 ноября излагаются шаги, которые Германия предпримет, включая возможности приостановки политический встреч и "решительные публичные заявления", осуждающие поведение РФ. В документе также говорится, что Северный поток-2 "не представляет угрозы для Украины, пока обеспечен разумный транзит газа", а потенциальные санкции называются "победой Путина", поскольку это разделит западных союзников.
- С конца 2019-го США регулярно вводили санкции против компаний-участников Северного потока-2. В мае 2021-го США отказались от санкций против немецкого оператора проекта, компании Nord Stream 2. В июне в Госдепе заявляли, что США продолжат вводить санкции против компаний и физлиц, связанных с Северным потоком-2.
- 21 июля Госдеп раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. Там отметили, что по-прежнему считают российский трубопровод геополитическим проектом и плохой сделкой.
- 24 ноября 2021 года спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США продолжат следить за реализацией проекта Северный поток-2 и при необходимости вводить дополнительные санкции.
- 28 ноября американский портал Axios со ссылкой на полученный им документ сообщил, что Германия призвала США не вводить новые санкции, заявив, что это "ослабит доверие к США" и "в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству".
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