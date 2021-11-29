МИД Германии о Северном потоке-2: Мы принципиально отвергаем санкции между союзниками

В Германии заявили, что продолжают сотрудничать с США по Северному потоку-2 и "принципиально отвергают" санкции между союзниками. Об этом сказали в Министерстве иностранных дел Германии в ответ на запрос Reuters.

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"Мы принципиально отвергаем санкции между союзниками", – говорится в заявлении МИД Германии по поводу публикации Axios, в которой говорилось, что Берлин призвал членов Конгресса США не вводить санкции против газопровода, так как это может "ослабить авторитет" США и "в конечном итоге подорвет трансатлантическое единство".

В МИД Германии заявили, что продолжают тесно сотрудничать и координировать свои действия с США в реализации совместной декларации по газопроводу, который проходит по дну Балтийского моря и доставляет газ из России в Германию.

Администрация Байдена сняла санкции с оператора трубопровода и заключила сделку с Германией в июле, хотя на прошлой неделе США ввели дополнительные санкции против связанной с Россией компании Transadria Ltd и ее судна.

В опубликованном Axios документе от 19 ноября излагаются шаги, которые Германия предпримет, включая возможности приостановки политический встреч и "решительные публичные заявления", осуждающие поведение РФ. В документе также говорится, что Северный поток-2 "не представляет угрозы для Украины, пока обеспечен разумный транзит газа", а потенциальные санкции называются "победой Путина", поскольку это разделит западных союзников.

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Оксана Житнюк

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